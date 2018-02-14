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Общество

Названы самые лучшие для жизни регионы России

00:4414.02.2018
(обновлено: 03:29 14.02.2018)
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© Depositphotos / IgorVetushkoМолодая пара во время прогулки в парке зимой. Архивное фотоМолодая пара во время прогулки в парке зимой. Архивное фото
© Depositphotos / IgorVetushko

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Первые позиции по качеству жизни населения среди регионов России по итогам 2017 года занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают рейтинг Ингушетия и Тыва. При этом в большинстве субъектов России, в том числе в Крыму, за прошлый год качество жизни улучшилось, свидетельствуют результаты шестого по счету исследования, которое подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Работа линии по производству шампанского и игристых вин агрохолдинга ООО Ариант в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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При расчете рейтинга эксперты проанализировали 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании общего рейтингового балла, который рассчитывался путем суммирования баллов по всем анализируемым группам. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Общее улучшение

Валерия Олейникова
© Фото : из личного архива Валерии Олейниковой
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Эксперты РИА Рейтинг отмечают, что стабилизация экономической ситуации в 2017 году благоприятно отразилась на качестве жизни в большинстве регионов. Среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в аналогичном рейтинге за 2016 год. Сводный рейтинговый балл вырос у 71 региона, что обусловлено улучшением показателей, учитываемых при расчете рейтинга.

Как показал рейтинг, первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений. В то же время, несмотря на относительную устойчивость распределения регионов на полюсах рейтинга, позиции ряда регионов в середине списка изменились существенно. Более чем на пять мест изменились позиции 14 регионов, из которых у десяти позиции улучшились, а у четырех – ухудшились.

Первая десятка

Улыбающаяся девушка. Архивное фото
© Fotolia / olly
Большинство жителей Московской области довольны своей жизнью, показал опрос
Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у каждого из которых превышает значение 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). За ними следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область.

В рейтинге 2016 года большинство этих регионов также входили в первую десятку. Исключением является только Калининградская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 11-е место, а теперь поднялась на одну позицию и заняла 10-е место. Покинула первую десятку Тюменская область, которая в новом исследовании занимает 13 место. При этом значение сводного рейтингового балла Тюменской области в рейтинге – 2017 выросло на 0,68 пунктов. Таким образом, снижение ее позиций в рейтинге в большей степени обусловлено не ухудшением показателей, а тем, что в ряде других регионов показатели улучшились более существенно.

Аутсайдеры не изменились

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
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Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом не изменился. При этом у пяти регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей. Среди регионов из замыкающей рейтинг десятки сводный рейтинговый балл вырос у Республики Калмыкия, Республики Тыва, Еврейской автономной области, Курганской области и Республики Бурятия. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов довольно велика.

Показали рост

Прохожие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В текущем рейтинге десять регионов показали рост более чем на пять мест. Самый существенный рост позиций продемонстрировали Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия. Лидером роста стал Крым, который переместился с 66 на 55 место. Эксперты РИА Рейтинг отмечают, что регион второй год демонстрирует существенное улучшение позиций, что является следствием позитивных изменений в социальной и экономической сферах.

Сводный рейтинговый балл Крыма повысился на 4,27 пункта. Этому способствовало улучшение таких показателей как объем вкладов и депозитов физических лиц, отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Также в республике снизился уровень безработицы, сократились сроки поиска работы, уменьшилась смертность от внешних причин, снизилась общая заболеваемость населения, повысилась обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, выросла доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, и улучшился ряд других показателей.

Город Коломна. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Новикова
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Ямало-Ненецкий автономный округ поднялся на восемь мест и занимает 16-е место. Сводный рейтинговый балл повысился на 4,27 пункта. Такой результат стал следствием повышения обеспеченности врачами, увеличения мощности амбулаторно-поликлинических учреждений, сокращения уровня преступности, снижения смертности населения от внешних причин, сокращения доли коммунальных сетей (водопроводной, канализационной сети и тепловых и паровых сетей), нуждающихся в замене, роста затрат на охрану атмосферного воздуха на единицу выбросов. Кроме того, в ЯНАО повысился объем вкладов депозитов физических лиц в банках и улучшился ряд экономических показателей.

Республика Хакасия в рейтинге – 2017 заняла 51-е место, что на семь позиций выше, чем в предыдущем исследовании. Сводный рейтинговый балл региона вырос на 3,79 пункта. В предыдущем году республика также поднялась на семь мест. Основными факторами, способствовавшими росту позиций Хакасии, стали снижение уровня безработицы, рост объема вкладов физических лиц в банках, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение смертности населения от внешних причин и младенческой смертности, повышение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях, рост доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения. Также в республике выросла обеспеченность населения жильем, увеличилась доля прибыльных предприятий и улучшился ряд других показателей.

В число лидеров по улучшению позиций в рейтинге также входят Тульская область, Севастополь, Хабаровский край, Удмуртская Республика, Мурманская область, Амурская область и Чеченская Республика. Позиции данных регионов в рейтинге улучшились на шесть мест.

Понизили позиции

Рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Более чем на пять мест снизились позиции Республики Коми (-6 мест), Республики Адыгея (-7 мест), Орловской области (-8 мест) и Республики Северная Осетия – Алания (-15 мест).

Снижение позиций Северной Осетии обусловлено ухудшением позиций по ряду показателей, в числе которых отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработицы, доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения. Ухудшились и некоторые экономические показатели. Сократился объем производства товаров и услуг, снизилась доля прибыльных предприятий. В то же время можно отметить, что ряд показателей республики улучшился. Среди них — ожидаемая продолжительность жизни при рождении, младенческая смертность, доля ветхого и аварийного жилья и некоторые другие.

В Орловской области ухудшилось соотношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, повысилась безработица, и выросли сроки поиска работы безработными, увеличились выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, снизилась обеспеченность больничными койками. Кроме того, негативное влияние на позиции в рейтинге оказало ухудшение некоторых экономических показателей, в частности: сокращение инвестиций в основной капитал, снижение доли прибыльных предприятий. В то же время в регионе зафиксирована позитивная динамика: сократился уровень преступности, снизилась смертность населения от внешних причин и младенческая смертность. Следует отметить, что сводный рейтинговый балл Орловской области снизился незначительно – всего на 0.33 пункта.

Пожилая женщина сидит на скамейке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Республика Адыгея ухудшила свои позиции в рейтинге из-за повышения уровня младенческой смертности, снижения обеспеченности детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях, снижения мощности амбулаторно-поликлинических учреждений, уменьшения обеспеченности больничными койками, повышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, увеличения время поиска работы безработными. При этом в качестве позитивных факторов эксперты называют сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, повышение обеспеченности жильем, снижение уровня преступности.

Республика Коми опустилась в рейтинге на шесть мест, однако значение сводного рейтингового балла снизилось всего на 0,23 пункта. Среди основных негативных факторов — рост доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, ухудшение отношения денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снижение обеспеченности больничными койками. Кроме того, в республике сократились инвестиции, и снизилась доля прибыльных предприятий, что также способствовало снижению позиций в рейтинге. При этом в Коми снизился уровень безработицы, сократился уровень преступности и смертность от внешних причин, уменьшились выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

Подробно с результатами и методикой исследования можно познакомиться на сайте riarating.ru>>

Рейтинг российских регионов по качеству жизни - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг российских регионов по качеству жизни - 2017
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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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yura.linker
А что это за "эксперты РИА Рейтинг"? И где проводилась "экспертиза" - на Мальте, Кипре, в Лондоне?
02:53
14.02.2018
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Anna Vladim
Тролли набросились минусовать ))

забавные зверушки
02:16
14.02.2018
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Balanor
Ну, я вот работаю, мне на все хватает. Вообще стало лучше, по сравнению с началом тысячелетия. Еще бы доллар стоил свои реальные 11 рублей, было бы вообще отлично. Но увы, пока основные проблемы России идут изза границы.
02:07
14.02.2018
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