"С уловками сталкиваемся часто": как аптеки накручивают цены на лекарства

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Сто с лишним рублей за упаковку — столько стоит жаропонижающее со вкусом апельсина для детей. В государственном реестре расценки на парацетамол совсем другие — не больше 20 рублей. РИА Новости разбиралось, как аптеки обходят государственные правила.
Из аптек — в супермаркеты
Однако Министерство здравоохранения инициативу не поддерживает. Если выпустить фармацевтическую продукцию в свободное обращение, снизится качество препаратов и распространится контрафакт, считают в ведомстве. В пресс-службе Минздрава РИА Новости заверили, что в этом году жизненно необходимые препараты не подорожают.
"Уровень розничных цен на лекарства в декабре 2017 года по отношению к ноябрю 2017-го снизился на 0,3%. По сравнению с декабрем 2016-го лекарства подешевели на 1,8%. Предпосылок для удорожания жизненно важных лекарств в текущем году нет", — прокомментировали в ведомстве.
Продуктовые магазины не смогут следить за хранением препаратов должным образом, это скажется на здоровье покупателей, считают в министерстве.
Зачем давать лицензию на продажу фармацевтической продукции еще и супермаркетам, если хватает аптек, указывают в Минздраве. "Нет проблем с доступностью лекарственных препаратов в городах, где распространены сети продуктового ретейла, в которых представлены аптечные сети", — подчеркнули в пресс-службе.
Аптечные уловки
Стоимость препарата часто зависит от дозировки вещества, количества таблеток или капсул в упаковке, поясняет эксперт. Например, в госреестре есть пачка салициловой кислоты с десятью таблетками весом в 500 миллиграммов — на нее установлена определенная цена. А производители выпускают упаковки препарата не по 10 таблеток, а по 12 или восемь — и он уже не попадает в этот список.
"Иногда компании, выпускающие лекарства, добавляют в состав другое вещество и указывают на упаковке, что это, к примеру, не просто салициловая кислота, а с витамином С. На препарат, который отличается от того, что в реестре, можно установить любую цену. С такими уловками производителей мы сталкиваемся постоянно", — говорит Мелик-Гусейнов.
Такая же ситуация с цетрином — лекарством от аллергии. Стандартная упаковка (10 капсул) в госреестре стоит 180 рублей, примерно по такой же цене его продают и в аптеках, в некоторых даже чуть дешевле — по 150-166 рублей. Однако на прилавках есть и упаковки с 30 капсулами за 244-250 рублей. Официально это не нарушение, ведь потребители платят за дополнительную дозу лекарства. Но именно так фармацевтические компании обходят установленные цены и удваивают прибыль.
Одни и те же препараты в соседних аптеках могут стоить по-разному и из-за разных наценок дистрибьюторов и торговых организаций. К примеру, какая-нибудь аптека устанавливает на лекарство наценку не в 10 процентов, а в восемь, и у нее лекарство стоит дешевле, чем у конкурентов.
"Отсюда и разброс цен. На дешевых лекарствах это не очень заметно, а вот если речь идет о каких-нибудь дорогих таблетках, разница может быть существенной — от нескольких сотен до тысячи с лишним рублей", — говорит Давид Мелик-Гусейнов.
Автоматическое округление стоимости считается нарушением: за это аптеке грозит штраф. При повторном нарушении ее просто лишат лицензии, что автоматически приведет к ликвидации бизнеса — без разрешения аптека не имеет права что-либо продавать.