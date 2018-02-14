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Общество

"С уловками сталкиваемся часто": как аптеки накручивают цены на лекарства

08:0014.02.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПокупатель в аптекеПокупатель в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Сто с лишним рублей за упаковку — столько стоит жаропонижающее со вкусом апельсина для детей. В государственном реестре расценки на парацетамол совсем другие — не больше 20 рублей. РИА Новости разбиралось, как аптеки обходят государственные правила.

Из аптек — в супермаркеты

Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На Смоленщине создают оператора для обеспечения аптек лекарствами
Производители лекарств прогнозируют повышение цен на рецептурные препараты уже в первой половине 2018 года — это связано с тем, что таблетки и капли, которые раньше продавали исключительно в аптеках, возможно, появятся и в супермаркетах. Законопроект, разрешающий магазинам торговать безрецептурными средствами, поступит в правительство до 1 марта. Речь идет о базовом наборе лекарств — каплях от насморка, средствах от аллергии и так далее.

Однако Министерство здравоохранения инициативу не поддерживает. Если выпустить фармацевтическую продукцию в свободное обращение, снизится качество препаратов и распространится контрафакт, считают в ведомстве. В пресс-службе Минздрава РИА Новости заверили, что в этом году жизненно необходимые препараты не подорожают.

"Уровень розничных цен на лекарства в декабре 2017 года по отношению к ноябрю 2017-го снизился на 0,3%. По сравнению с декабрем 2016-го лекарства подешевели на 1,8%. Предпосылок для удорожания жизненно важных лекарств в текущем году нет", — прокомментировали в ведомстве.

Продуктовые магазины не смогут следить за хранением препаратов должным образом, это скажется на здоровье покупателей, считают в министерстве.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМужчина в защитной маске в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в защитной маске в Москве

Зачем давать лицензию на продажу фармацевтической продукции еще и супермаркетам, если хватает аптек, указывают в Минздраве. "Нет проблем с доступностью лекарственных препаратов в городах, где распространены сети продуктового ретейла, в которых представлены аптечные сети", — подчеркнули  в пресс-службе.

Аптечные уловки

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин ратифицировал договор о лекарствах для живущих в Абхазии россиян
Поднимая цены на товар, фармацевтические компании компенсируют финансовые потери, связанные с перераспределением рынка, поясняют представители Российской ассоциации аптечных сетей. Однако за необоснованным повышением цен строго следит Федеральная антимонопольная служба, утверждает директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

Стоимость препарата часто зависит от дозировки вещества, количества таблеток или капсул в упаковке, поясняет эксперт. Например, в госреестре есть пачка салициловой кислоты с десятью таблетками весом в 500 миллиграммов — на нее установлена определенная цена. А производители выпускают упаковки препарата не по 10 таблеток, а по 12 или восемь — и он уже не попадает в этот список.

"Иногда компании, выпускающие лекарства, добавляют в состав другое вещество и указывают на упаковке, что это, к примеру, не просто салициловая кислота, а с витамином С. На препарат, который отличается от того, что в реестре, можно установить любую цену. С такими уловками производителей мы сталкиваемся постоянно", — говорит Мелик-Гусейнов.

Продажа лекарств. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Цены на жизненно важные лекарства снизились почти на 2% в 2017 году
Действительно, цены на тот же парацетамол в аптеках столицы сильно разнятся в зависимости от состава и количества таблеток. Стандартная упаковка весом в 500 миллиграммов стоит 15-20 рублей, а вот пачка весом в 650 миллиграммов обойдется уже в 41 рубль. Суспензия этого же препарата со вкусом апельсина или клубники для детей  — не меньше 102 рублей.

Такая же ситуация с цетрином — лекарством от аллергии. Стандартная упаковка (10 капсул) в госреестре стоит 180 рублей, примерно по такой же цене его продают и в аптеках, в некоторых даже чуть дешевле — по 150-166 рублей. Однако на прилавках есть и упаковки с 30 капсулами за 244-250 рублей. Официально это не нарушение, ведь потребители платят за дополнительную дозу лекарства. Но именно так фармацевтические компании обходят установленные цены и удваивают прибыль.

Одни и те же препараты в соседних аптеках могут стоить по-разному и из-за разных наценок дистрибьюторов и торговых организаций. К примеру, какая-нибудь аптека устанавливает на лекарство наценку не в 10 процентов, а в восемь, и у нее лекарство стоит дешевле, чем у конкурентов.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПокупатели стоят в очереди в аптеке
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Покупатели стоят в очереди в аптеке

"Отсюда и разброс цен. На дешевых лекарствах это не очень заметно, а вот если речь идет о каких-нибудь дорогих таблетках, разница может быть существенной — от нескольких сотен до тысячи с лишним рублей", — говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Тем не менее нельзя сказать, что нарушения слишком распространены: за ценами следят контролирующие органы. Кроме того, иногда это происходит по вине программного обеспечения, которое используют в аптеках. Так, таблетки по госреестру стоят 26 рублей 50 копеек, а компьютерная программа округляет цену до 27 рублей. Разница, конечно, невелика — с одной упаковки. А вот с целой партии выручка довольно солидная, утверждает эксперт.

Автоматическое округление стоимости считается нарушением: за это аптеке грозит штраф. При повторном нарушении ее просто лишат лицензии, что автоматически приведет к ликвидации бизнеса — без разрешения аптека не имеет права что-либо продавать.

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