Минтранс предложил сбивать беспилотники за несанкционированные полеты

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает сбивать беспилотники за полеты без разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов уведомления о начале разработки документа.

"В рамках данного законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены", — говорится в материалах.

Помимо этого, разрабатываемый документ наделяет органы внутренних дел и войск национальной гвардии полномочиями по контролю за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства в части выявления беспилотных воздушных судов — нарушителей.

Также документ предлагает конкретизировать определения "использование воздушного пространства" и "аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов".