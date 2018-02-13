В Москве на Новом Арбате фасады домов украсит огромное сердце

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Праздничные ролики-открытки с изображением сердца появятся на фасадах домов на Новом Арбате в Москве в День всех влюбленных, рассказал РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что при трансляции видеороликов будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.
"В данной установке применены современные осветительные приборы, которые позволяют не только создавать различные сценарии, но и ощутимо экономят потребление электроэнергии. Также система управления светодиодами позволяет регулировать яркость осветительных приборов и контролировать режимы работы", — объяснил Бирюков.