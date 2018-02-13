В Москве на Новом Арбате фасады домов украсит огромное сердце

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Праздничные ролики-открытки с изображением сердца появятся на фасадах домов на Новом Арбате в Москве в День всех влюбленных, рассказал РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Энергетики комплекса городского хозяйства Москвы специально к празднику святого Валентина подготовили поздравительные ролики-открытки. На медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате будет демонстрироваться символ Дня влюбленных – огромное сердце. Видеоинсталляцию включат в 17.40 и радовать всех москвичей и гостей города она будет до полуночи", — отметил заммэра.

Он добавил, что при трансляции видеороликов будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.

"В данной установке применены современные осветительные приборы, которые позволяют не только создавать различные сценарии, но и ощутимо экономят потребление электроэнергии. Также система управления светодиодами позволяет регулировать яркость осветительных приборов и контролировать режимы работы", — объяснил Бирюков.