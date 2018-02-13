В Госдуме предложили разрешить детям с 14 лет проживать отдельно от опекуна

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Координационный совет по вопросам законодательства фракции "Единая Россия" поддержал законопроект, предлагающий понизить возраст, с которого ребенок может проживать отдельно от опекуна, до 14 лет, заявил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Во вторник в Госдуме состоялось заседание координационного совета по вопросам законодательства фракции "Единая Россия".

"Мы знаем, что такие дети с трудной судьбой очень часто в 14-летнем возрасте уже поступают в Нахимовское военное училище, в профессионально-технические училища, которые находятся в удалении от места проживания опекуна. В этом случае предлагается понизить планку до 14 лет для того, чтобы с 14 лет ребенок мог проживать отдельно от опекуна", — сказал Исаев журналистам во вторник по итогам мероприятия, добавив, что автором данной инициативы является депутат ГД Ольга Баталина.

Парламентарий напомнил, что сегодня по законодательству, если устанавливается опека, то ребенок должен проживать вместе с опекуном до достижения 16 лет.

"В нынешней ситуации человек должен либо отказаться от опеки, либо каким-то образом переезжать вместе с ребенком для того, чтобы обеспечить совместное проживание, что не всегда возможно. Поскольку мы в любом случае поддерживаем опеку и попечительство над детьми, оставшимися без попечения родителей, и заинтересованы в том, чтобы даже если они будут жить отдельно, опекун с ними работал, помогал, регулярно встречался, контролировал их жизнь, то мы считаем необходимым такой законопроект поддержать", – добавил он.

Депутат также уточнил, что для того, чтобы избежать "анекдотичных ситуаций как в фильме "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", можно предусмотреть поправки ко второму чтению и уточнить конкретные ситуации, когда подопечный будет проживать отдельно от опекуна.