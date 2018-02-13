При строительстве моста в Крым нашли миллион артефактов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В зоне строительства моста через Керченский пролив и подходов к нему сделано около миллиона археологических находок, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В Керчи прошло заседание Общественного совета по строительству моста. Его участники – ученые, экологи, историки, журналисты, представители бизнеса, спортсмены, деятели культуры и искусства – обсудили вопросы сохранения культурного наследия по проекту строительства масштабного инфраструктурного объекта. На этой встрече мостостроители совместно с археологами и сотрудниками музеев подвели предварительные итоги общей работы, которая началась в 2014 году.

"За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло одного миллиона", — говорится в сообщении.

При этом более 100 тысяч артефактов, представляющих научную ценность, поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.

"Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия", — отметили в инфоцентре.

В инфоцентре также подчеркнули, что среди артефактов, претендующий на уникальность, – фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Он был найден во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предполагается, что это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры.

"Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев. Получены масштабные коллекции находок времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества, а также данные к этнокультурной карте Тамани в Новое время (XVI-XVIII века)", — сообщил профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.