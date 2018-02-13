С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в этом году выставит рубашку последнего российского императора Николая II со следами крови, рубашка была на нем в момент покушения в Японии, сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Мы убираем костюм Александра II, в котором он умирал, и выставляем рубашку со следами крови, которая была на Николае II во время покушения в Японии", — сказал он.

По его словам, рубашка Николая II будет выставлена в Большой церкви Зимнего дворца.

Покушение на жизнь цесаревича Николая Александровича произошло в японском городе Оцу 29 апреля (11 мая) 1891 года. Наследник престола, посетивший страну в рамках восточного путешествия, подвергся нападению полицейского Цуды Сандзо, когда вместе с двумя принцами — греческим Георгом и японским Арисугавой — возвращался в Киото после посещения озера Бива.

Цуда кинулся к коляске, в которой рикша вез Николая, и саблей успел нанести два удара. Хотя полученные Николаем раны не были тяжелыми, он прервал свое пребывание в Японии, 1 (13) мая он вернулся на крейсер "Память Азова", где отпраздновал свой 23-й день рождения, а через шесть дней отплыл во Владивосток. Цуда Сандзо был приговорен к пожизненной каторге, но через несколько месяцев после вынесения решения скончался в тюрьме на острове Хоккайдо.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.