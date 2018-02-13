МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Иностранцев в РФ могут разрешить ставить на учет по адресам рабочих бытовок, где они регулярно проживают, сообщил замминистра МВД России Игорь Зубов, представляя соответствующий законопроект на заседании комитета Госдумы РФ.
Для исполнения постановления Конституционного суда по жалобам граждан по вопросам определения места пребывания МВД представило законопроект, в котором, по словам Зубова, предлагается "расширить понятие места пребывания иностранного гражданина и лица без гражданства путем включения в него определения "жилое помещение, не являющееся местом его жительства".
"Впервые решается вопрос, устраняется правовая неопределенность по теме или по возможности размещения иностранных граждан по месту их работы. У нас страна большая, есть стройки в отдаленных местах, где строят рабочие городки. А у некоторых рабочих городков нет статуса жилых помещений, потому что этот адрес может быть "объект номер такой-то, стройка номер такая-то". И с формальной точки зрения эти люди были правонарушителями. А сегодня нет, это разрешается при наличии определенных условий", — сказал Зубов.
Иностранца, согласно предложенному законопроекту, должна будет ставить на учет принимающая сторона, и таким образом устраняется правовая неопределённость по вопросу ответственности за учет иностранца.
"Второе, что очень важно, снята правовая неопределенность, кто должен заниматься постановкой на учет иностранного гражданина. С иностранного гражданина никто теперь спрашивать этого не будет, он должен быть поставлен на учет, но отвечает за это тот, кто его принимает и не только работодатель. Применительно к работодателю — это работодатель (отвечает за учет иностранца) применительно к гражданам — гражданин, применительно к больницам — это больница. Кто его принимает, тот и отвечает", — пояснил Зубов.
То же самое, по его словам, касается не только рабочих, но и студентов, людей, находящихся на лечении в больнице, пребывающих в кемпингах, санаториях.
"Предлагается установить, что гражданин подлежит постановке на учет по адресу жилого помещения, не являющегося местом его жительства, в котором иностранный гражданин постоянно проживает — по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, туристической базы, кемпинга или иного помещения, в котором проживает, или медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, в том числе лиц без определенного места жительства, а также в учреждениях, осуществляющих уголовное и административное наказание", — сказал Зубов.
Он заверил, что законопроект не ставит целью вводить какие-либо ограничения в отношении российских и иностранных граждан, тем более предпринимателей.