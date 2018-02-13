МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Иностранцев в РФ могут разрешить ставить на учет по адресам рабочих бытовок, где они регулярно проживают, сообщил замминистра МВД России Игорь Зубов, представляя соответствующий законопроект на заседании комитета Госдумы РФ.

Зубов объяснил, что в силу особенностей экономических проектов значительное число иностранцев в РФ живут не в гостиницах, хостелах и квартирах граждан, а по месту нахождения принимающей стороны — на стройках, буровых, в бытовках, строительных вагончиках, которые не имеют статуса жилых помещений, в связи с чем МВД должно было подвергать иностранцев административному наказанию.

Для исполнения постановления Конституционного суда по жалобам граждан по вопросам определения места пребывания МВД представило законопроект, в котором, по словам Зубова, предлагается "расширить понятие места пребывания иностранного гражданина и лица без гражданства путем включения в него определения "жилое помещение, не являющееся местом его жительства".

"Впервые решается вопрос, устраняется правовая неопределенность по теме или по возможности размещения иностранных граждан по месту их работы. У нас страна большая, есть стройки в отдаленных местах, где строят рабочие городки. А у некоторых рабочих городков нет статуса жилых помещений, потому что этот адрес может быть "объект номер такой-то, стройка номер такая-то". И с формальной точки зрения эти люди были правонарушителями. А сегодня нет, это разрешается при наличии определенных условий", — сказал Зубов.

Он отметил, что между определениями "место жительства" и "место пребывания" есть разница, и если в первом случае необходима регистрация, то во втором — постановка на учет.

Иностранца, согласно предложенному законопроекту, должна будет ставить на учет принимающая сторона, и таким образом устраняется правовая неопределённость по вопросу ответственности за учет иностранца.

"Второе, что очень важно, снята правовая неопределенность, кто должен заниматься постановкой на учет иностранного гражданина. С иностранного гражданина никто теперь спрашивать этого не будет, он должен быть поставлен на учет, но отвечает за это тот, кто его принимает и не только работодатель. Применительно к работодателю — это работодатель (отвечает за учет иностранца) применительно к гражданам — гражданин, применительно к больницам — это больница. Кто его принимает, тот и отвечает", — пояснил Зубов.

То же самое, по его словам, касается не только рабочих, но и студентов, людей, находящихся на лечении в больнице, пребывающих в кемпингах, санаториях.

"Предлагается установить, что гражданин подлежит постановке на учет по адресу жилого помещения, не являющегося местом его жительства, в котором иностранный гражданин постоянно проживает — по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, туристической базы, кемпинга или иного помещения, в котором проживает, или медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, в том числе лиц без определенного места жительства, а также в учреждениях, осуществляющих уголовное и административное наказание", — сказал Зубов.

Он заверил, что законопроект не ставит целью вводить какие-либо ограничения в отношении российских и иностранных граждан, тем более предпринимателей.