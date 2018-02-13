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Общество

Иностранцев могут поставить на учет по адресу бытовок, заявил замглавы МВД

17:0013.02.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС России). Архивное фотоСотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС России). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Иностранцев в РФ могут разрешить ставить на учет по адресам рабочих бытовок, где они регулярно проживают, сообщил замминистра МВД России Игорь Зубов, представляя соответствующий законопроект на заседании комитета Госдумы РФ.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ГД внесли законопроект об уточнениях в миграционном учете иностранцев
Зубов объяснил, что в силу особенностей экономических проектов значительное число иностранцев в РФ живут не в гостиницах, хостелах и квартирах граждан, а по месту нахождения принимающей стороны — на стройках, буровых, в бытовках, строительных вагончиках, которые не имеют статуса жилых помещений, в связи с чем МВД должно было подвергать иностранцев административному наказанию.

Для исполнения постановления Конституционного суда по жалобам граждан по вопросам определения места пребывания МВД представило законопроект, в котором, по словам Зубова, предлагается "расширить понятие места пребывания иностранного гражданина и лица без гражданства путем включения в него определения "жилое помещение, не являющееся местом его жительства".

"Впервые решается вопрос, устраняется правовая неопределенность по теме или по возможности размещения иностранных граждан по месту их работы. У нас страна большая, есть стройки в отдаленных местах, где строят рабочие городки. А у некоторых рабочих городков нет статуса жилых помещений, потому что этот адрес может быть "объект номер такой-то, стройка номер такая-то". И с формальной точки зрения эти люди были правонарушителями. А сегодня нет, это разрешается при наличии определенных условий", — сказал Зубов.

Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Семь миллионов иностранцев встали на миграционный учет за полгода
Он отметил, что между определениями "место жительства" и "место пребывания" есть разница, и если в первом случае необходима регистрация, то во втором — постановка на учет.

Иностранца, согласно предложенному законопроекту, должна будет ставить на учет принимающая сторона, и таким образом устраняется правовая неопределённость по вопросу ответственности за учет иностранца.

"Второе, что очень важно, снята правовая неопределенность, кто должен заниматься постановкой на учет иностранного гражданина. С иностранного гражданина никто теперь спрашивать этого не будет, он должен быть поставлен на учет, но отвечает за это тот, кто его принимает и не только работодатель. Применительно к работодателю — это работодатель (отвечает за учет иностранца) применительно к гражданам — гражданин, применительно к больницам — это больница. Кто его принимает, тот и отвечает", — пояснил Зубов.

То же самое, по его словам, касается не только рабочих, но и студентов, людей, находящихся на лечении в больнице, пребывающих в кемпингах, санаториях.

"Предлагается установить, что гражданин подлежит постановке на учет по адресу жилого помещения, не являющегося местом его жительства, в котором иностранный гражданин постоянно проживает — по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, туристической базы, кемпинга или иного помещения, в котором проживает, или медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, в том числе лиц без определенного места жительства, а также в учреждениях, осуществляющих уголовное и административное наказание", — сказал Зубов.

Он заверил, что законопроект не ставит целью вводить какие-либо ограничения в отношении российских и иностранных граждан, тем более предпринимателей.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Александр Гуров
скоро уже введут обязательную прописку иностранца в любой семье.куда катимся?нам одни налоги и повышение цен на все а тут пожалуйста...
17:47
13.02.2018
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fff123456
По месту помоек можно еще регистрировать,опробывать это можно в течении года на мигрантах,а потом внедрять и среди так сказать коренного населения,чтобы руководство не заморачивалось,куда девать поголовье,потерявшее жилье в результате стихийных бедствий и других жизненных обстоятельств.
17:32
13.02.2018
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quake1211
сколотили наспех бытовку и всё при жилье, жители укропии даже и не знают о такой силе, которая работу отбирает. петруша хоть от них огородил
17:07
13.02.2018
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