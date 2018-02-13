В Москве более 320 пар сыграют свадьбы в День всех влюбленных

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 320 пар планируют заключить брак в День святого Валентина в Москве, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Больше 320 пар планируют заключить брак 14 февраля. Для зимней среды это многовато", — отметила собеседница агентства.

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева рассказала, что первые семьи в столице в этом году были зарегистрированы 5 и 6 января. Во время новогодних праздников было заключено 54 брака.

14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.