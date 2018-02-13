РЖД хотят бесплатно перевозить ветеранов ВОВ весь май

ГОРКИ, 13 фев — РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым предложил продлить на весь май бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны, премьер согласился и поручил представить соответствующие предложения.

РЖД традиционно ежегодно предоставляют бесплатный проезд для ветеранов ВОВ в первые две недели мая.

"…Хотел попросить одобрения на этот год – мы подготовили предложения по перевозкам наших ветеранов Великой Отечественной войны в течение мая. Мы бы хотели не срок с первого по какую-то дату, а в течение месяца перевозить ветеранов ВОВ всеми типами подвижного состава", — сказал Белозеров.

Премьер в целом поддержал предложение главы РЖД, но поручил проработать вопрос.

"Что касается возможности перевозки ветеранов в период майских праздников и всего месяца, то, конечно, если компания к этому готова, я думаю, это было бы в моральном смысле абсолютно правильное решение. Но окончательные подходы прошу вас согласовать и представить предложения", — сказал Медведев.