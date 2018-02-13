Песков рассказал о простуде Путина

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина.

Накануне представитель Кремля сообщил, что российский лидер заболел, но на рабочем графике это не отразится. "Простудился, но продолжает работать", — сказал Песков.

Президент простудился, подтвердил наши догадки Песков. На рабочем графике недомогание не отразится. pic.twitter.com/fPH8nFhq0I — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 февраля 2018 г.

​В понедельник президент встретился с финалистами конкурса "Лидеры России" в Сочи. Во время открытия мероприятия Путин извинился, что говорит тихо. "Я прошу прощения, голос немножко подсел", — сказал глава государства.

Серьезных заболеваний нет

Сегодня Песков заявил, что никаких серьезных заболеваний у Путина нет.

"В общем, график продолжается, но с учетом вот такой простуды, голос президента — сами слышали. Ну, зима, сами понимаете", — добавил пресс-секретарь.

"Наставник"

Он также сообщил, что на среду у главы государства запланировано еще несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, так как нужно доработать некоторые материалы.

Кроме того, Владимир Путин в среду не поедет на ВДНХ, где проходит форум "Наставник". Но он встретится с его участниками или в Кремле, или в Ново-Огарево.

В Москве с 13 по 15 февраля проходит первый всероссийский форум "Наставник — 2018", который направлен на развитие профессиональной среды наставничества.

Форум объединяет несколько тысяч человек: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

Как рассказал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, форум должен возродить институт наставничества, и эта система работы должна стать постоянной. По его словам, такую задачу поставил Путин.

Кириенко напомнил слова российского президента о том, что каждый человек талантлив.

"Задача государства, общества заключается в том, чтобы помочь каждому человеку как можно раньше понять, в чем этот талант, и создать все необходимые условия для того, чтобы этот талант был реализован <…> на благо всей страны и всего общества", — добавил он.

Кириенко отметил важность передачи знаний, навыков и опыта от человека к человеку и выразил благодарность наставникам, которые присутствовали в зале. По его словам, возраст самого старшего из участников форума составляет 101 год.