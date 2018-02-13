"Почта России" и ФТС упростят процедуру оплаты пошлины за интернет-покупки

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эксперимент Федеральной таможенной службы (ФТС) по упрощению процесса оплаты пошлины на интернет-покупки свыше одной тысячи евро позволит сократить время обслуживания в почтовых отделениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".

Соответствующий проект приказа был опубликован Минфином в феврале. В частности, он предполагает введение понятия уполномоченного оператора, который в рамках трансграничной интернет-торговли должен быть наделен правами по сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу ФТС России. Взаимодействие уполномоченных операторов и ФТС планируется протестировать с 15 мая до 31 декабря 2018 года. Так, для курьерских компаний эксперимент будет проходить по всей стране, а для "Почты России" — в месте международного почтового обмена в районе аэропорта Внуково.

Согласно предложениям Минфина, в рамках эксперимента покупатели международных торговых площадок, заказавшие доставку "Почтой России", будут указывать ИНН, а в случае его отсутствия — паспортные данные и год рождения.

"Сейчас при получении регистрируемых почтовых отправлений каждый получатель должен предъявить паспорт. Клиенту не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это онлайн при оформлении заказа. Проведение эксперимента позволит сократить время обслуживания клиентов в отделении почтовой связи", — пояснил представитель "Почты России".

Как отметил представитель "Почты", в настоящее время уточняются торговые площадки, которые примут участие в эксперименте.

В список уполномоченных операторов может быть включена компания, находящаяся не менее двух лет в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере 1,5 миллиона евро. Кроме того, оператор должен иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках.