"Почта России" и ФТС упростят процедуру оплаты пошлины за интернет-покупки

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эксперимент Федеральной таможенной службы (ФТС) по упрощению процесса оплаты пошлины на интернет-покупки свыше одной тысячи евро позволит сократить время обслуживания в почтовых отделениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".
Согласно предложениям Минфина, в рамках эксперимента покупатели международных торговых площадок, заказавшие доставку "Почтой России", будут указывать ИНН, а в случае его отсутствия — паспортные данные и год рождения.
"Сейчас при получении регистрируемых почтовых отправлений каждый получатель должен предъявить паспорт. Клиенту не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это онлайн при оформлении заказа. Проведение эксперимента позволит сократить время обслуживания клиентов в отделении почтовой связи", — пояснил представитель "Почты России".
В список уполномоченных операторов может быть включена компания, находящаяся не менее двух лет в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере 1,5 миллиона евро. Кроме того, оператор должен иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках.