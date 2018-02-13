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Общество

Нет груди — нет детей. Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновей

15:0513.02.2018
(обновлено: 16:15 13.02.2018)
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© Фото : аккаунт Юлии Савиновских в социальной сети "ВКонтакте"Юлия Савиновских с мужемЮлия Савиновских с мужем
© Фото : аккаунт Юлии Савиновских в социальной сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. В Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной и повторно отказался вернуть двух сыновей, ранее изъятых у нее органами опеки. Судьи считают, что она состоит в однополых отношениях, а в России брак возможен только между мужчиной и женщиной. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Пикет и голодовка

"Идентификация Савиновских себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества", — подчеркивается в вердикте, который опубликовал на своей странице в соцсети адвокат Алексей Бушмаков.

У Юлии Савиновских и ее мужа четверо детей — двое своих и двое приемных. Кроме того, у Юлии есть старшая дочь от первого брака — она живет отдельно. Опека забрала приемных детей после того, как Савиновских сделала мастэктомию (операцию по удалению груди).

У нее был седьмой размер груди, и это, по ее словам, доставляло неудобства. Кроме того, опека подозревала Савиновских в смене пола из-за ведения ею блога под мужским именем.

Вид Екатеринбурга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сыновей изъяли в сентябре. Власти объяснили, что забрали их из-за болезни Юлии, при которой не разрешается усыновлять детей. Но диагноз не раскрыли. Адвокат доказал, что никаких серьезных заболеваний у нее нет. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга ранее уже отказывался вернуть ей детей, а также признать незаконным приказ управления по социальной политике района о лишении ее статуса опекуна. Судья Свердловского областного суда вернул административное дело в суд первой инстанции, однако Орджоникидзевский суд повторно вынес тот же вердикт.

© Фото : аккаунт Юлии Савиновских в социальной сети "ВКонтакте"Сыновья Юлии Савиновских
© Фото : аккаунт Юлии Савиновских в социальной сети "ВКонтакте"
Сыновья Юлии Савиновских

В ноябре Савиновских провела у здания Министерства социальной политики Свердловской области  одиночный пикет и объявила голодовку, требуя встречи с министром Андреем Злоказовым. В итоге ее принял заместитель министра Евгений Шаповалов. "Я так поняла, что у министерства нет никакого способа повлиять на опеку. Суд первой инстанции вынес решение не в мою пользу, а значит, подтвердил законность органов опеки", — поделилась Юлия содержанием беседы.

Ей позвонил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и пригласил на встречу. Градоначальник сообщил, что попросит помощи у депутата Госдумы, общественницы и телеведущей Оксаны Пушкиной.

"Идентифицирую себя как личность"

В январе Савиновских в телеэфире объяснила, что общалась с "чистыми, открытыми, добрыми и честными" трансгендерами, которым с детства приходится бороться со своей природой.

"Я изучила тему. Мне показалось это очень интересным. Это нашло отклик в моей душе, потому что во всех людях присутствует и мужское, и женское начало", — сказала она. Муж Юлии Евгений на вопрос о том, изменилось бы его отношение к супруге, если бы она сменила пол, ответил отрицательно. "Я думал об этом на самом деле. Думал долго. Сам начал читать про разных людей, не только про трансгендеров. Понял, нет, ничего это не изменит", — признался он.

Мальчик у окна
© Depositphotos / Mactrunk
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Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков рассказал РИА Новости, что семья намерена обжаловать решение суда. По его словам, у Юлии в документах, в том числе в паспорте, указано, что она — женщина. Легитимность документов и брачного союза судьей не оспаривалась. "В заключении говорится, что однополый брак противоречит ментальным установкам, принципам нашего общества. Когда нечего писать, нечем мотивировать, приходится взывать к морали", — считает Бушмаков.

© Фото : аккаунт Юлии Савиновских в социальной сети "ВКонтакте"Заседание суда по делу Юлии Савиновских
© Фото : аккаунт Юлии Савиновских в социальной сети "ВКонтакте"
Заседание суда по делу Юлии Савиновских

Сама Юлия сообщила РИА Новости, что не намерена идентифицировать себя по половой принадлежности. "Не хочу вешать на себя ярлыки. Я себя идентифицирую как личность, как индивидуум. Мужское, женское? Это то, без чего они жить не могут, без чего они попадут в прострацию, а не я. У них нет претензий по поводу того, как моя семья, как мы с мужем исполняли обязанности родителей. Есть претензии к моей личной жизни, к моему полу", — возмущается она.

По ее словам, блог от имени мужчины она вела ради дополнительного заработка. "У меня была идея стать писателем, поэтому делала наброски к будущим публикациям", — уточнила она. Органы опеки и суд такую инициативу не оценили.

Савиновских подчеркивает, что все дети называют ее мамой: "Моей старшей дочери через месяц будет 18 лет. Если бы мне хотелось, чтобы меня называли в мужском роде, то уж с ней-то я могла бы договориться". По ее словам, дальнейших преобразований своего организма она не планирует. "Я не собираюсь колоть себе мужские гормоны, делать фаллопластику или что-то еще", — заверяет она.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Моська Ивановна
"Мужское, женское? Это то, ..., а не я."

Тоесть сама себя признала бесполовой, а теперь ор и гам. С чего рекламная статейка о трансгендерах? Для провоцирования споров и дальнейшего раскрытия окна Оувертона?
15:51
13.02.2018
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