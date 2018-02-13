Путин не поедет на форум "Наставник", но встретится с его участниками

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин в среду не поедет на ВДНХ, где проходит форум "Наставник", но встретится с его участниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщал, что президент простужен, но продолжает работать.

"Завтра президент не поедет на ВДНХ. Это объяснимо. Но, тем не менее, он все равно встретится с участниками форума "Наставник". Они приедут к нему. Или Кремль, или Ново-Огарево — это мы вас сориентируем. Но встреча эта состоится", — сказал Песков.

Он также сообщил, что в среду у президента состоится еще несколько встреч и международный телефонный разговор.

"В общем, график продолжается, но с учетом вот такой простуды, голос президента – сами слышали. Ну, зима, сами понимаете", — добавил пресс-секретарь.

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества "Наставник — 2018", проходит с 13 по 15 февраля и объединяет несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.