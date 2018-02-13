Песков прокомментировал показ фильма о Путине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обращении партии "Яблоко" в ЦИК в связи с показом фильма Оливера Стоуна про главу государства Владимира Путина, заявил, что Кремль не в праве каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делает этого.

"Безусловно, мы не в праве каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли по мнению Кремля элементы агитации в фильме Оливера Стоуна про Путина, о чем заявляет партия "Яблоко".

Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как, по мнению партии, это является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.

В ЦИК заявили, что пока не получали обращение "Яблока" с требованием прекратить показ фильма американского режиссера.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Агитационный период в СМИ стартует с 17 февраля. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является 8 человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").