МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин продолжает работать, несмотря на простуду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Зима, сами понимаете", — пояснил он.
Песков рассказал, что на сегодня у Путина запланировано несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, поскольку потребовалось доработать некоторые материалы.
Что касается завтрашних планов, то, по словам пресс-секретаря, президент не поедет на ВДНХ, где проходит форум "Наставник", но встретится с его участниками в Кремле или Ново-Огареве.