МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин продолжает работать, несмотря на простуду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать", — сказал пресс-секретарь.

"Зима, сами понимаете", — пояснил он.

Песков рассказал, что на сегодня у Путина запланировано несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, поскольку потребовалось доработать некоторые материалы.

Что касается завтрашних планов, то, по словам пресс-секретаря, президент не поедет на ВДНХ, где проходит форум "Наставник", но встретится с его участниками в Кремле или Ново-Огареве.