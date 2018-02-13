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Общество

ФОМ узнал, как россияне оценивают приговоры Белых, Улюкаеву и Хорошавину

12:5413.02.2018
(обновлено: 12:58 13.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНаручники на судебном заседании. Архивное фотоНаручники на судебном заседании. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Около 47% россиян считают приговор экс-главе Сахалина Александру Хорошавину заслуженным, такой же точки зрения в отношении бывшего кировского губернатора Никиты Белых придерживаются 46% опрошенных, решение суда в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева считают "таким, какое нужно" 42% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Александр Хорошавин приговорён к лишению свободы на 13 лет в колонии строгого режима и крупному денежному штрафу. Как Вы думаете, это наказание слишком мягкое, слишком жесткое или такое, какое нужно?" Также в материалах исследования отмечается, что "вопрос не задавался считающим Александра Хорошавина невиновным – отвечали 98% респондентов".

По данным опроса, 47% россиян выбрали вариант "такое, какое нужно", еще 21% опрошенных затруднились ответить. Приговор Хорошавину оценили как "слишком мягкий" 17% россиян, а 10% респондентов назвали наказание экс-главы Сахалина "слишком жестоким". Согласно данным ФОМ, 26% опрошенных, назвавших приговор слишком мягким, мужчины, а 13% — женщины. Большинство респондентов (51%), назвавших наказание Хорошавина "таким как надо", находятся в возрастной группе от 46 лет до 60 лет. 

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Также респондентам был задан вопрос: "Алексей Улюкаев приговорён к 8 годам заключения в колонии строгого режима и крупному денежному штрафу. Как Вы думаете, это наказание слишком мягкое, слишком жесткое или такое, какое нужно?". Вопрос не задавался "считающим Алексея Улюкаева невиновным – отвечали 96% респондентов". Как следует из данных исследования, 42% респондентов назвали наказание Улюкаева "таким, какое нужно", 27% опрошенных затруднились ответить, 22% россиян выбрали вариант ответа "слишком мягкое" и только 5% респондентов назвали приговор Улюкаева слишком жестоким. Исходя из данных ФОМ, слишком мягким приговор Улюкаеву назвали 29% мужчин, а 46% женщин выбрали ответ "такое, какое нужно".

Россиянам также было предложено ответить на вопрос: "Никита Белых приговорён к лишению свободы на 8 лет в колонии строгого режима и крупному денежному штрафу. Как Вы думаете, это наказание слишком мягкое, слишком жесткое или такое, какое нужно?" В материалах опроса подчеркивается, что вопрос "не задавался считающим Никиту Белых невиновным – отвечали 98% респондентов".

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Согласно исследованию, 46% респондентов выбрали вариант ответа "такое, какое нужно", 29% — затруднились ответить, 17% россиян назвали наказание экс-губернатора Кировской области Никиты Белых "слишком мягким", а 7% респондентов предпочли вариант ответа "слишком жестокое". Пятьдесят процентов опрошенных, выбравших вариант ответа "такое, какое нужно" — находятся в возрастной группе от 31 года до 45 лет, следует из данных исследования.

Опрос фонда "Общественное мнение" проходил с 9 по 11 февраля 2018 в России, в нем приняли участие 1012 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,8%. Метод опроса — телефонное интервью. Опрос проводился по заказу МИА "Россия сегодня".

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