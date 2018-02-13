Россия выплатила более 900 миллионов рублей по решениям ЕСПЧ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия в 2017 году выплатила более 900 миллионов рублей компенсации по решениям Европейского суда по правам человека, сообщает Минюст в докладе по итогам деятельности в прошлом году.

При этом в документе отмечается, что тенденция к сокращению числа жалоб в ЕСПЧ от россиян продолжает сохраняться. Так, в прошлом году их количество снизилось до 7,74 тысячи по сравнению с 7,82 тысячи годом ранее.

По данным министерства, в расчете на численность населения Россия из 47 стран Совета Европы продолжает стабильно находиться в третьем десятке.

Вместе с тем количество коммуницированных Европейским Судом жалоб увеличилось — с 1,7 тысячи в 2016-м до порядка двух тысяч в 2017-м. Выросло и число вынесенных постановлений — с 228 до 305.

Ранее замминистра юстиции Михаил Гальперин сообщал, что Россия ежегодно выплачивает по решением ЕСПЧ порядка 500 миллионов рублей.