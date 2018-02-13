Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в аудитории Новосибирского государственного университета В Новосибирске. Архивное фото

Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в аудитории Новосибирского государственного университета В Новосибирске. Архивное фото

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Участники "Тотального диктанта" в 2018 году смогут пройти бесплатные подготовительные курсы по русскому языку в 15 странах, сообщили организаторы акции.

"С 16 февраля 2018 года в 60 городах пятнадцати стран начнутся бесплатные подготовительные курсы, посвященные подготовке ко всемирной образовательной акции "Тотальный диктант". Лекции пройдут в России, Австралии, Австрии, Англии, Вьетнаме, Германии, Греции, Казахстане, Канаде, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, ЮАР, Японии", — говорится в сообщении.

Как сообщили организаторы акции, программа курсов рассчитана на восемь занятий длительностью полтора-два часа, на которых участникам предложат как теоретический материал, так и возможность попрактиковаться в применении правил орфографии и пунктуации.

"Восемь занятий не смогут вместить систематическое повторение всего курса русского языка, но позволят участникам потренироваться в написании разных диктантов, вспомнить самые сложные правила, обсудить с преподавателями спорные вопросы русской орфографии и пунктуации", — отмечается в сообщении.

"На каждом занятии предполагается повторить одно орфографическое правило, одно пунктуационное правило и — что самое главное — написать диктант", — приводятся в сообщении слова председателя экспертного совета "Тотального диктанта" Натальи Кошкарёвой.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.