В Госдуму внесли проекты об ответственности за приглашенных иностранцев

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Госдуму РФ внесены законопроекты об ответственности юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита, сообщается на сайте кабинета министров.
Целью законопроектов является повышение эффективности механизмов соблюдения пребывающими в России иностранными гражданами норм российского миграционного законодательства.
Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 8 февраля.