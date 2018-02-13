В Госдуму внесли проекты об ответственности за приглашенных иностранцев

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Госдуму РФ внесены законопроекты об ответственности юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно справке к документам, предлагается обязать физических лиц, являющихся приглашающей стороной, обеспечивать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания в стране. Также предлагается установить аналогичную ответственность для юридических и должностных лиц.

Целью законопроектов является повышение эффективности механизмов соблюдения пребывающими в России иностранными гражданами норм российского миграционного законодательства.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 8 февраля.