Роспотребнадзор начал проводить консультации по приему новых купюр

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора провели более 1,5 тысячи консультаций в рамках Всероссийской горячей линии по приему новых купюр, только в 12% из этих обращений содержались жалобы на отказ в оплате новыми купюрами, сообщается на сайте ведомства.

"За время работы горячей линии оказано более 1,5 тысячи консультаций, при этом только в 12% из этих обращений содержались жалобы на отказ в оплате новыми купюрами. Потребителей также интересовали прием ветхих купюр, отказ в оплате мелкими монетами, отказ в оплате банковскими картами и другие вопросы наличного и безналичного денежного обращения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по ряду обращений проведены проверки, более десяти обращений стали поводом для возбуждения административного дела и проведения расследования.

Всероссийская горячая линия по приему купюр, введённых в обращение с 12 октября 2017 года, прошла в РФ с 18 по 25 января 2018 года. В ее рамках россиян консультировали по вопросам обращения купюр номиналом "2000" и "200" рублей, а также по приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковскими картами.