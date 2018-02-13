Опрос показал отношение россиян к супружеским изменам

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Большинство россиян — 64% — осуждают супружеские измены, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены (женщины — 69%, мужчины – 57%). Каждый десятый участник опроса (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно", — говорится в материалах центра. По его данным, в 1991 году измены осуждали 67%, однако тогда было заметно меньше резких критиков — 35% в отличие от нынешних 52% отмечали, что относятся к этому "всегда предосудительно".

Как следует из опроса, однополые связи не одобряют 79% респондентов, в то же время 15% их чаще всего не осуждают, из них 9% россиян не видят в половых связях людей одного пола ничего предосудительного. Принципиально осуждают аборты 26% опрошенных россиян. Однако в ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляет лояльность: 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% — в принципе не осуждают.

"С одной стороны, за последние годы усилилась неприемлемость супружеских измен и нетрадиционных отношений, с другой, отношение к абортам — прагматично понимающее. Очевидно, оценки абортов лишены налета социального одобрения, поскольку затрагивают повседневные ситуации, а не уровень ценностей. В этой связи возникает вопрос о подходах к изучению семейных отношений. Желая избежать социально одобряемых ответов, исследователям важно переходить на уровень обыденных ситуаций. Это и позволяет выявить реальное, а не социально одобряемое отношение", — прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-14 января 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.