В московском парке "Зарядье" 18 февраля пройдет масленичный пир

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Празднование Масленицы с традиционными угощениями состоится в московском парке "Зарядье" 18 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Отметить Масленицу с традиционными угощениями и забавами можно будет в "Зарядье" 18 февраля. Парк подготовил праздничную программу с концертами, мастер-классами, спектаклями и песочным шоу. Масленичные гулянья продлятся с 13:00 до 19:00", — говорится в сообщении.

Гости парка смогут попробовать фирменные блины Зарядья с медом и вареньем, баранки, ватрушки с творогом и леденцы на палочке, отмечается в сообщении. По всему парку установят чайные и блинные домики, угощения будут раздавать коробейники в русских национальных костюмах.

"Для всех гостей "Зарядья" мы приготовили бесплатные масленичные угощения: блины с медом и вареньем. Всего на территории "Зарядья" для горожан будет работать три блинных и три чайных домика, украшенных в традиционном русском стиле", — рассказали порталу в пресс-службе парка.

Добавляется, что посетители смогут научиться делать куклы Масленицы и куклы-мотанки — обереги, приносящие удачу. В павильоне "Заповедное посольство" художник будет создавать картины из разноцветного песка на масленичные сюжеты. В холле павильона "Медиацентр" пройдут интерактивные спектакли с народными песнями, танцами, масленичными колядками.

Фестиваль "Московская масленица" стартовал в Москве 9 февраля, он продлится до 18 февраля‬ и будет сопровождаться насыщенной развлекательной программой.