В московском парке "Зарядье" 18 февраля пройдет масленичный пир

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Празднование Масленицы с традиционными угощениями состоится в московском парке "Зарядье" 18 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Гости парка смогут попробовать фирменные блины Зарядья с медом и вареньем, баранки, ватрушки с творогом и леденцы на палочке, отмечается в сообщении. По всему парку установят чайные и блинные домики, угощения будут раздавать коробейники в русских национальных костюмах.
"Для всех гостей "Зарядья" мы приготовили бесплатные масленичные угощения: блины с медом и вареньем. Всего на территории "Зарядья" для горожан будет работать три блинных и три чайных домика, украшенных в традиционном русском стиле", — рассказали порталу в пресс-службе парка.
Фестиваль "Московская масленица" стартовал в Москве 9 февраля, он продлится до 18 февраля и будет сопровождаться насыщенной развлекательной программой.