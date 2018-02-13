Все застрявшие в Таиланде школьники из Якутии вернулись на родину

ХАБАРОВСК, 13 фев — РИА Новости. Все дети из Якутии, которые выступали на международном фестивале в Таиланде и не смогли вовремя вернуться домой из-за сбоя в подаче транспорта в аэропорт, возвратились в Якутск, сообщил РИА Новости во вторник представитель министерства образования и науки региона.

Двадцать школьников из Якутии, выступавшие на международном фестивале я Таиланде, опоздали на обратный рейс из-за того, что автобус, который должен был доставить их в аэропорт, не прибыл вовремя в назначенное место. Десять детей вернулись в Россию в минувшую пятницу, остальные возвращались небольшими группами.

"Сегодня последние дети вернулись в Якутск. Сейчас вся группа школьников вместе с родителями находится в Якутске, и завтра они вылетают домой в поселок Депутатский. Дети говорят, что остались довольны поездкой и вынужденной задержкой в Таиланде тоже", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что помощь школьникам оказывала турфирма и община Русской православной церкви в Таиланде. Детям оплачены проживание в гостинице, питание, экскурсии, организована культурная программа. Сверх положенного времени они находились в Бангкоке от недели до 10 дней.