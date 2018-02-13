Найденная под Хабаровском истощенная тигрица погибла

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Истощенная тигрица со сломанными зубами, которую обнаружили на веранде жилого дома в селе под Хабаровском и доставили на реабилитацию в Приморье, умерла, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Сильно истощенную тигрицу отловили 29 января в селе Солонцовый Хабаровского края и доставили в центр реабилитации тигров села Алексеевка Приморского края. Хищница находилась в очень тяжелом состоянии, у нее была травма десны и сломаны зубы, сильные потертости шерсти на лапах. Тигрица не проявила агрессии к людям, как будто ждала от них помощи. В Алексеевке тигрице выделили карантинный теплый бокс, кормили перемолотым мясом и давали витамины.

"К сожалению, тигрица умерла. Специалисты провели вскрытие и анализируют причины гибели. Тигрица поступила в крайней степени истощения, у нее не было жировой прослойки на теле. По предварительным данным, причиной того, что она не могла охотиться, стали боли из-за жидкости в суставах. Природа заболевания устанавливается, но, вероятно, это комплексное заболевание опорно-двигательного аппарата, свойственное животным в возрасте", — сказал собеседник.

По его словам, травм или повреждений, нанесенных человеком, на тигрице не обнаружено.