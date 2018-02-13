Исследование: в январе россияне стали тратить меньше при походе в магазин

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в январе 2018 года упал на 10,1%, или на 59 рублей по сравнению с декабрем прошлого года и составил 527 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В январе средний чек по традиции показал резкое снижение, опустившись с декабрьских 586 до 527 рублей. То есть его потери составили 59 рублей, или 10,1% к значению последнего месяца прошлого года. Относительно же января прошлого года нынешний средний чек тоже немного похудел — почти на процент", — говорится в исследовании.

"Таким образом, нынешний средний чек уступил аналогичным значениям 2015-2017 годов, хотя и оказался выше показателей 2013 и 2014 годов", — добавляет "Ромир". В январе 2017 года средний чек составлял 533 рубля, годом ранее — 577 рублей, в 2015 году — 587 рублей. В январе 2014 года чек равнялся 501 рублю, в 2013 году — 514 рублям.

Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в январе снизился на Дальнем Востоке (на 13,8% по сравнению с декабрем, до 557 рублей), на Юге России (на 13,1% — до 458 рублей) и в Сибири (на 11,9% — до 438 рублей). Средний чек в Поволжье сократился на 10,5% — до 454 рублей, в Центральном федеральном округе — на 8,6%, до 613 рублей, на Северо-Западе — на 8,3%, до 615 рублей, на Урале — на 7,5%, до 455 рублей.

В Москве средний чек в январе уменьшился на 8% по сравнению с декабрем — до 697 рублей, в Санкт-Петербурге — на 8,7%, до 693 рублей. По сравнению с январем 2017 года средний чек в Москве уменьшился на 1,6%, в Петербурге — на 3,8%. Средний чек в гипермаркетах по сравнению с декабрем снизился на 20,7% (по сравнению с январем 2017 года — на 14%), в супермаркетах — на 10,7% (в годовом выражении — рост на 0,8%), в дискаунтерах — на 6,9% (минус 0,8% в годовом выражении).

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.