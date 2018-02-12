"Саратовские авиалинии" рассказали о пилотах разбившегося Ан-148

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. Предпоследним местом работы пилотов разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Валерия Губанова и Сергея Гамбаряна были авиакомпании "Россия" и "Ангара", сообщили "Саратовские авиалинии".

"Управлял самолетом командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, опытный пилот… Пришел в авиакомпанию "Саратовские авиалинии" из компании "Россия", где был пилотом на Ан-148, 5099 общего налета часов, из них на Ан-148 – 2147 часов налета", — говорится в сообщении.

"Второй пилот Гамбарян Сергей Арсенович, 812 часов налета на Ан-148. Перешел в "Саратовские авиалинии" из авиакомпании "Ангара", где также был пилотом на этом типе ВС", — отметили в компании.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.