Песков рассказал о простуде Путина

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Владимир Путин заболел, но на рабочем графике это не отразится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Простудился, но продолжает работать", — сказал представитель Кремля.

Президент простудился, подтвердил наши догадки Песков. На рабочем графике недомогание не отразится. pic.twitter.com/fPH8nFhq0I — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 февраля 2018 г.

​Сегодня президент встретился с финалистами конкурса "Лидеры России" в Сочи. Во время открытия мероприятия Путин извинился, что говорит тихо. "Я прошу прощения, голос немножко подсел", — сказал глава государства.