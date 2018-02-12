Московский штаб ОНФ передал Собянину предложения по развитию столицы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник провел встречу с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в столице, которые поделились с ним рядом инициатив и результатами взаимодействия со столичными структурами.
Мэр напомнил, что на прошлой встрече с региональным отделением ОНФ в Москве обсуждался целый ряд вопросов, в частности, лекарственное обеспечение льготников, экология, меры содействия бизнесу. "Должен вам сказать, что большинство из этих проблем находятся в той или иной степени решения. Мы ни одно предложение Общероссийского народного фронта не оставляем без внимания. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пройдет продуктивно и полезно для жителей", — отметил градоначальник.
Большинство предложений 2017 года, по его словам, приходятся на социальную тематику — это аспекты защиты инвалидов, создание благоприятных условий для некоммерческих организаций, организация детского отдыха, развитие волонтерства, здравоохранения.
Также столичный штаб ОНФ предложил обязать органы исполнительной власти столицы публиковать на портале "Душевная Москва" исчерпывающую информацию о конкурсах и помещениях, предоставляемых для социально ориентированных некоммерческих организаций.