Московский штаб ОНФ передал Собянину предложения по развитию столицы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник провел встречу с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в столице, которые поделились с ним рядом инициатив и результатами взаимодействия со столичными структурами.

"Я рад очередной встрече с представителями Народного Фронта. Мы вообще очень большое внимание уделяем взаимодействию с общественными организациями, но Общероссийский народный фронт, конечно, выделяется из всех продуманностью своих инициатив, активным взаимодействием с населением, принципиальной позицией по целому ряду очень актуальных для Москвы вопросов", — сказал Собянин.

Мэр напомнил, что на прошлой встрече с региональным отделением ОНФ в Москве обсуждался целый ряд вопросов, в частности, лекарственное обеспечение льготников, экология, меры содействия бизнесу. "Должен вам сказать, что большинство из этих проблем находятся в той или иной степени решения. Мы ни одно предложение Общероссийского народного фронта не оставляем без внимания. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пройдет продуктивно и полезно для жителей", — отметил градоначальник.

В ходе встречи сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов отметил, что взаимодействие со столичными структурами сегодня вышло на новый уровень. По его словам, из общего числа общественных предложений, вынесенных в 2015 году, была реализована половина, а из тех инициатив, что были предложены в 2016 году, реализовано уже больше 80%.

Большинство предложений 2017 года, по его словам, приходятся на социальную тематику — это аспекты защиты инвалидов, создание благоприятных условий для некоммерческих организаций, организация детского отдыха, развитие волонтерства, здравоохранения.

Кузьминов также обратился к Собянину с предложением использовать технологию "блокчейн" при регистрации собственников фермерских хозяйств для участия в ярмарках выходного дня. По словам Кузьминова, это упростит порядок регистрации и повысит прозрачность доступа. "Для участвующих фермеров, участвующих хозяйств очень важно иметь возможность максимально быстро получить место, чтобы представить свою продукцию", — пояснил он.

Также столичный штаб ОНФ предложил обязать органы исполнительной власти столицы публиковать на портале "Душевная Москва" исчерпывающую информацию о конкурсах и помещениях, предоставляемых для социально ориентированных некоммерческих организаций.