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Общество

Московский штаб ОНФ передал Собянину предложения по развитию столицы

18:1112.02.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФорум Действий ОНФ. Архивное фотоФорум Действий ОНФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник провел встречу с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в столице, которые поделились с ним рядом инициатив и результатами взаимодействия со столичными структурами.

Строительство московского метро. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Собянин рассказал о планах по строительству метро
"Я рад очередной встрече с представителями Народного Фронта. Мы вообще очень большое внимание уделяем взаимодействию с общественными организациями, но Общероссийский народный фронт, конечно, выделяется из всех продуманностью своих инициатив, активным взаимодействием с населением, принципиальной позицией по целому ряду очень актуальных для Москвы вопросов", — сказал Собянин.

Мэр напомнил, что на прошлой встрече с региональным отделением ОНФ в Москве обсуждался целый ряд вопросов, в частности, лекарственное обеспечение льготников, экология, меры содействия бизнесу. "Должен вам сказать, что большинство из этих проблем находятся в той или иной степени решения. Мы ни одно предложение Общероссийского народного фронта не оставляем без внимания. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пройдет продуктивно и полезно для жителей", — отметил градоначальник.

Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Собянин рассказал о планах по развитию центров госуслуг
В ходе встречи сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов отметил, что взаимодействие со столичными структурами сегодня вышло на новый уровень. По его словам, из общего числа общественных предложений, вынесенных в 2015 году, была реализована половина, а из тех инициатив, что были предложены в 2016 году, реализовано уже больше 80%.

Большинство предложений 2017 года, по его словам, приходятся на социальную тематику — это аспекты защиты инвалидов, создание благоприятных условий для некоммерческих организаций, организация детского отдыха, развитие волонтерства, здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кузьминов также обратился к Собянину с предложением использовать технологию "блокчейн" при регистрации собственников фермерских хозяйств для участия в ярмарках выходного дня. По словам Кузьминова, это упростит порядок регистрации и повысит прозрачность доступа. "Для участвующих фермеров, участвующих хозяйств очень важно иметь возможность максимально быстро получить место, чтобы представить свою продукцию", — пояснил он.

Также столичный штаб ОНФ предложил обязать органы исполнительной власти столицы публиковать на портале "Душевная Москва" исчерпывающую информацию о конкурсах и помещениях, предоставляемых для социально ориентированных некоммерческих организаций.

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