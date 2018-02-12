Памфилова назвала политинформацию для младшеклассников абсурдом

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала абсурдным проведение политических пятиминуток, где рассказывают о выборах, в начальных классах одной из школ Краснодарского края.

На заседании ЦИК Памфилова сообщила, что в ведомство поступило обращение о проведении в школе Краснодарского края пятиминуток, где рассказывают о выборах президента РФ.

"Какая политинформация в начальной школе? Я понимаю, рассказывать детям, как им надо беречь себя на дороге, чтобы под машину не попасть, как правильно питаться, но, может, я что-то не понимаю… Не доводите до абсурда", — сказала Памфилова.

По ее словам, такая информация для детей излишняя, а детям "есть, что обсуждать на своих пятиминутках".