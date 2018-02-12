Грудинин предложил отменить ЕГЭ

БАРНАУЛ, 12 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в понедельник во время встречи с избирателями Барнаула предложил отменить ЕГЭ в школах и избавить, таким образом, от стресса детей и родителей.

В понедельник в рамках избирательной кампании Грудинин прибыл в Барнаул. Его встреча с избирателями состоялась в ДК Моторостроителей, который не смог принять всех желающих в концертном зале.

"Дети должны хотеть учиться… англичане провели эксперимент и выяснили, что только 10% учеников хотят ходить в школу и учиться. Обучающий процесс должен быть интересным, нужно отменить ЕГЭ, потому что – это стресс для родителей и детей. А в Финляндии, например, вообще нет экзаменов, там детей обучают в группах – они в детях развивают критическое мышление… Нам нужно изменить подход", — заявил Грудинин в ответ на вопрос о системе образования.

По его словам, зарплата сельских учителей должна быть такой же, как зарплата учителя в Москве, а уровень образования во всех школах страны должен быть одинаковым.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.