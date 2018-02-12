Медведев и вице-премьеры почтили память погибших в крушении Ан-148

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и вице-премьеры РФ во время минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Ан-148 Саратовских авиалиний. 12 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и вице-премьеры РФ во время минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Ан-148 Саратовских авиалиний. 12 февраля 2018

ГОРКИ, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьеры на совещании в Горках почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-148 минутой молчания.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли, в том числе трое детей.

"От имени правительства Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Давайте почтим их память минутой молчания", — сказал Медведев на совещании.

После этого все вице-премьеры поднялись со своих мест.