Медведев и вице-премьеры почтили память погибших в крушении Ан-148

16:1212.02.2018
(обновлено: 16:26 12.02.2018)
18329
ГОРКИ, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьеры на совещании в Горках почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-148 минутой молчания.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли, в том числе трое детей.
"От имени правительства Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Давайте почтим их память минутой молчания", — сказал Медведев на совещании.
После этого все вице-премьеры поднялись со своих мест.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Поисковая операция в районе крушения пассажирского Ан-148