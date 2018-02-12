НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" на ближайшие дни заменит "Саратовские авиалинии" на маршруте Москва-Орск, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ижавиа".

"Да, действительно, "Ижавиа" временно заменит "Саратовские авиалинии" на маршруте Москва-Орск. С сегодняшнего дня и в течение ближайших нескольких дней "Ижавиа" будет работать на этом направлении по прежнему расписанию", — сказал собеседник агентства, добавив, что "Ижавиа" будет работать на этом маршруте по просьбе "Саратовских авиалиний".

По его словам, пока нет ясности, о каком временном периоде идет речь. "Переговоры будут продолжены", — пояснили в пресс-службе.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.