Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в отношении России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в отношении президента Владимира Путина и в целом России беспочвенны, это ни что иное, как ложь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как страдающий психологическими, а, может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно. Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны, тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью", — сказал Песков.