Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в отношении России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в отношении президента Владимира Путина и в целом России беспочвенны, это ни что иное, как ложь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Американский телеканал CBS показал в воскресенье человека, утверждая, что это Родченков, показания которого привели к допинг-скандалу в российском спорте. Внешность Родченкова, который, по данным СМИ, перенес пластическую операцию, претерпела изменения: теперь он без усов, с крашеными волосами и "новыми" губами. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории повторил все свои прежние обвинения, заявив, что в Кремле хотят, чтобы он замолчал, и он опасается за свою безопасность. При этом в ответ на просьбу прокомментировать слова о том, что он лжец, Родченков сказал, что начал говорить правду, приехав в США.

"Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как страдающий психологическими, а, может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно. Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны, тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью", — сказал Песков.