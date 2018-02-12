МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Подмосковье в 2017 году выросло более чем на 14%, сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров.
Он указал, что по результатам данного анализа следует дать объективную оценку работе учреждений и органов, связанных с обеспечением прав и защитой несовершеннолетних.
Захаров также отметил вклад правительства Подмосковья "в кардинальное решение вопроса по произошедшему за последние два года сокращению очередей в детские дошкольные учреждения".
"Тем не менее, прокурорам в наступившем году необходимо обеспечить надзор за полнотой принимаемых государственными и муниципальными органами мер по недопущению в дальнейшем возникновения очередности в детские сады и устранению излишних требований при постановке детей на очередь", — заключил прокурор Подмосковья.