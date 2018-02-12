В Минобрнауки прокомментировали идею переноса школьных каникул

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минобрнауки России уже рассматривало различные предложения по изменению графика учебного года, однако педагогическое и родительское сообщества сочли их нецелесообразными, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя предложение российского вице-премьера Александра Хлопонина о переносе школьных каникул.

Ранее Хлопонин заявил в интервью "Российской газете" , что в России прорабатывается идея эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.

"По поручению президента Российской Федерации Минобрнауки ранее уже изучало вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года. Изучив мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, против введения скользящего графика тогда высказались более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов Российской Федерации.