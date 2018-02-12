Опрос показал, как часто россияне пользуются соцсетями

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство россиян хотя бы раз в неделю пользуются социальными сетями, показал последний опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Также опрос показал, что 91% молодежи от 18 до 24 лет ежедневно пользуется соцсетями, среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет этот показатель достиг отметки в 69%, в группе старше 60 лет — только 15%.
Кроме того, по данным исследования, самой популярной социальной сетью в России была названа ВКонтакте: среди всех опрошенных о ее ежедневном посещении рассказали 28%, второе место занимают Одноклассники — 19%, третье – Instagram (14%), по 4% набрали Facebook и Мой мир, по 1% у Twitter и Живого журнала.
Добавляется, что, по мнению 52% опрошенных, мобильный телефон или смартфон остается главным девайсом для доступа в интернет.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ — Спутник" проведен в декабре 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки – 2,4 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.