Власти Крыма активно привлекают дружинников для обеспечения безопасности

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Власти Крыма активно привлекают народные дружины для помощи в обеспечении антитеррористической безопасности из-за возможных диверсий со стороны Киева, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"В том, что касается выборов, то для украинских спецслужб любая акция вблизи избирательного участка будет выставлена как величайшее достижение. Именно поэтому в Крыму последние три года силовые структуры активно привлекают к совместной работе народные дружины. Такое единение государственных структур и населения — это лучшая линия обороны против украинских диверсантов", — сообщил Бальбек.
Он подчеркнул, что "среди населения региона ведется разъяснительная работа, касающаяся действий при признаках диверсий".
"После объявления Украиной диверсионной войны против полуострова мы вынуждены не просто усилить, а поддерживать в постоянной готовности антитеррористическую деятельность, любые массовые мероприятия проходят под пристальным наблюдением силовиков", — отметил депутат.
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