Власти Крыма активно привлекают дружинников для обеспечения безопасности

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Власти Крыма активно привлекают народные дружины для помощи в обеспечении антитеррористической безопасности из-за возможных диверсий со стороны Киева, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее сенатор от республики Сергей Цеков заявил РИА Новости, что в Крыму считают, что Украина планирует осуществить ряд провокаций в республике перед выборами президента РФ и в день голосования. Особое внимание при повышении мер безопасности в Крыму будет уделено объектам жизнеобеспечения, избирательным участкам и приграничным территориям, чтобы предотвратить проникновение диверсионных групп, подчеркнул сенатор.

"В том, что касается выборов, то для украинских спецслужб любая акция вблизи избирательного участка будет выставлена как величайшее достижение. Именно поэтому в Крыму последние три года силовые структуры активно привлекают к совместной работе народные дружины. Такое единение государственных структур и населения — это лучшая линия обороны против украинских диверсантов", — сообщил Бальбек.

Он подчеркнул, что "среди населения региона ведется разъяснительная работа, касающаяся действий при признаках диверсий".

"После объявления Украиной диверсионной войны против полуострова мы вынуждены не просто усилить, а поддерживать в постоянной готовности антитеррористическую деятельность, любые массовые мероприятия проходят под пристальным наблюдением силовиков", — отметил депутат.

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