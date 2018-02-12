В Москве после крушения Ан-148 отменили развлекательные мероприятия

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Развлекательные мероприятия, которые должны были состояться 12 февраля на фестивале "Московская Масленица", отменены в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале "Московская Масленица", отменили в связи с крушением самолета Ан-148. По обычному графику проведут образовательные мастер-классы. Также будут работать торговые и ресторанные шале", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.