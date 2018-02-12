Роспотребнадзор предупредил об эпидемии сифилиса в Словакии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эпидемия сифилиса объявлена в городе Требишов и одноименном районе Словакии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По информации Штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Словакии, в городе Требишов и одноименном районе объявлена эпидемия сифилиса", — говорится на сайте.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

"В настоящее время в Требишовском районе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек. Среди заболевших — представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства", — отмечается в сообщении.

Медицинские работники и чиновники, входящие в штаб по преодолению неблагополучной эпидемиологической ситуации, делают все возможное, чтобы выявить всех заболевших. Чтобы остановить распространение заболевания, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение.

Требишовский район находится на юго-востоке страны, граничит с Венгрией и Украиной. В городе Требишове проживает 22 тысячи человек, в районе – свыше 103 тысяч, уточняют в ведомстве. По официальным данным, ромы, или цыгане, составляют 4,4% жителей.