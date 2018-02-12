Роспотребнадзор призвал не переедать в Масленицу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор призывает во время Масленицы обращать внимание на качество блинов и продуктов, которые покупаются для их приготовления.

Масленица в 2018 году начинается в понедельник, 12 февраля, и продлится до воскресенья, 18 февраля.

"При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности", — говорится в сообщении ведомства.

Также рекомендуется внимательно изучить состав готовых блинов. Они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц, но использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

В Роспотребнадзоре советуют внимательно отнестись и к выбору ингридиентов для приготовления блинов дома. Необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе, дату и сроки годности, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Покупая блины во время уличных гуляний или других массовых мероприятий, рекомендуется обратить внимание на соблюдение правил гигиены продавцом, чистоту рабочего места, соблюдение условий хранения начинок и других ингредиентов, а перед употреблением пищи на улице протереть руки гигиеническими салфетками.

Роспотребнадзор также советует не переедать и не злоупотреблять алкоголем.