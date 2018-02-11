В правительстве обсуждают возможность переноса школьных каникул

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В правительстве обсуждают идею эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах, заявил в интервью "Российской газете" вице-премьер Александр Хлопонин.

"Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", — сказал он.

По его словам, окончательного решения еще нет, но надо изучать передовой международный опыт.

"Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы", — пояснил вице-премьер.