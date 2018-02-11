Собянин рассказал о планах по строительству метро

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в скором времени 95% жителей столицы будут жить в шаговой доступности от станций метро.

"В этом году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская". Наша цель на ближайшие годы — метро в шаговой доступности у 95% москвичей", — написал он в Twitter.

В этом году #мосметро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская". Наша цель на ближайшие годы — метро в шаговой доступности у 95% москвичей. pic.twitter.com/2bIZREqXCp — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 февраля 2018 г.

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