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Общество

"Я бы остался". Мексиканец строит в Сочи экодеревню и не хочет уезжать

09:2111.02.2018
(обновлено: 11:42 11.02.2018)
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© Фото из личного архива Пабло РинконаПабло Ринкон с женой АлинойПабло Ринкон с женой Алиной
© Фото из личного архива Пабло Ринкона

СОЧИ, 11 фев — РИА Новости, Ольга Захарова. Пабло Ринкон родился в Мексике, в институте познакомился со своей будущей женой Алиной, а позже переехал вместе с ней в Сочи. Сегодня он запускает на курорте собственный проект, воспитывает сына и дочь и не хочет никуда уезжать.

Встретили как дома

Когда Ринкону было 11 лет, его семья переехала в курортный мексиканский город Канкун на побережье Карибского моря. По его словам, там он впервые понял свое предназначение.

"Мы переехали туда жить, у нашей семьи был свой отель на 440 номеров, я тогда в первый раз столкнулся с гостиничным бизнесом. Это стало самой интересной частью моей жизни, потому что я понял, чем хочу заниматься. Я решил стать отельером", — рассказывает Пабло.

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После школы он уехал учиться в Швейцарию, где познакомился со своей будущей женой — Алиной из Сочи. После окончания учебы Пабло позвал ее в Канкун, где они поженились и открыли пекарню.

Однако, рассказывает Пабло, он очень скучал по снегу, который видел в Швейцарии. В итоге они с женой приняли решение поехать на ее родину, в сочинскую Красную Поляну, где был снег и как раз приближались Олимпийские игры. Правда, Алину смущало, что муж не говорит по-русски, на что Пабло отвечал: "Ничего, научусь". В 2007 году Ринкон в первый раз приехал в Сочи знакомиться с семьей жены.

"Меня встретили здесь очень тепло, как дома, я сразу почувствовал, что это моя семья", — вспоминает он.

"Наши культуры, мексиканская и русская, очень похожи, у нас много общего. В русской кухне многие блюда для меня привычны и нравятся, даже домашний квас. Сначала не понял, что это такое, что за хлебный напиток. А сейчас понравилось, особенно летом, когда жарко. Я даже сам тещу прошу: сделайте квас из темного хлеба. Здесь есть все ингредиенты для многих блюд мексиканской кухни, например кесадильи", — рассказывает Пабло.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГорнолыжный курорт в Красной Поляне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Горнолыжный курорт в Красной Поляне

"В России все хорошо"

Первые шесть лет в Сочи, вспоминает Пабло, было тяжело. Тогда в Красной Поляне шла подготовка к Олимпийским играм, ничего еще не было построено, мексиканцу не нравились грязь, шум, пыль и пробки на дорогах.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
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После Олимпиады Пабло и его семья переехали в Швецию, но после завершения учебы решили вернуться обратно. В Сочи, говорит Пабло, и климат теплее, и социальная система развита лучше, чем во многих странах.

"У нас в Мексике, когда ты работаешь год, получаешь неделю отпуска. Когда я приехал в Россию, был приятно удивлен, что можно отдыхать месяц. Классно! Этот отпуск еще и оплачивают. Это большой плюс в России — хорошая социальная поддержка. Материнский капитал, оплачиваемый отпуск, компенсация за больничные. Все это в Европе стоит очень дорого, все за все платят. Большой доход, но и большой налог и все дорого. Поэтому я считаю, в России все хорошо. То же самое с системой здравоохранения и образования", — говорит Пабло.

Он отмечает, что в России много выходных и праздников.

"Меня сначала удивил праздник 9 Мая, потому что у нас в Мексике не было войны, мы не отмечаем такую дату. Когда понимаешь, в чем его суть, осознаешь, что была война, много людей погибло, в тебе просыпается чувство патриотизма. Мне нравится. Остальные праздники мне тоже понравились. Правда, их очень много. У моих детей есть Рождество 25 декабря, плюс Новый год, плюс православное Рождество, плюс Старый Новый год. Такие длинные каникулы получаются", — делится Пабло.

© Фото из личного архива Пабло РинконаПабло Ринкон с детьми
© Фото из личного архива Пабло Ринкона
Пабло Ринкон с детьми

Проект экодеревни

После возвращения в Сочи Пабло с товарищем решили построить экодеревню. Ринкон объясняет, что таких проектов много во всем мире, а в Сочи пока нет. В 2017 году компаньоны начали воплощать идею в жизнь, они рассчитывают окупить бизнес примерно за год.

"Наша экодеревня для тех, кто ищет тишину и покой. Но это не значит, что мы отлучаем людей от технологий: в ней будет интернет, наши гости могут ходить на экскурсии, шопинг, заниматься фитнесом, выкладывая при этом свои фотографии в соцсети. Все программы адаптированы по сезонам и проводятся на природе", — рассказывает Пабло.

"В России строить бизнес мешает то, что многие хотят заработать быстро, получить быстрые деньги, из-за этого у них ленивое отношение к делу", — добавляет он.

"Я бы остался в Сочи"

Ринкон признается, что Россия понравилась ему сразу, с первого дня, и нравится до сих пор.

Жоффре Сарран
© Фото : из личного архива Жоффре Сарран
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"Я когда приехал в Россию, учил одного бизнесмена испанскому языку. Как-то сказал ему: мне так нравится Россия. На что он ответил: ты здесь живешь всего один год, вот через пять лет начнешь жаловаться. Я прождал пять лет и подумал: я еще не жалуюсь. Сейчас уже больше прошло, и я не жалуюсь", — говорит Пабло.

"Поэтому, когда я бываю за границей и слышу, что Россию критикуют, спрашиваю: а вы там были? Нет? Значит, не можете так говорить", — добавляет он.

Ринкон признается, что скучает по Карибскому морю, друзьям и родным, которые остались в Мексике. Несколько раз родители Пабло приезжали в Сочи, общались с внуками — семилетней Полиной и пятилетним Петром. В основном же они общаются через социальные сети и различные мессенджеры. В остальном, говорит Пабло, в Сочи его устраивает все.

"Я никогда не думал, что буду жить в России. Не могу сказать с уверенностью, что проведу здесь всю свою жизнь. За три года я уезжал отсюда и в Швецию, и в Мексику, потом вернулся обратно. Но если мне сейчас на выбор предложили бы место жительства, я бы остался в Сочи. Здесь мне нравится все", — резюмирует Пабло.

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