Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове гость объяснился‍

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Гость передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Григорий Винников, которого накануне выгнали из студии во время эфира на канале "Россия 1", пообещал извиниться перед семьей погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Винников объяснил, что сказанные им слова были "бестактной и неуместной шуткой".

"Я обязательно принесу свои извинения семье летчика ", — пообещал он, добавив при этом, что его "что-то заклинило".

"О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался", — заявил гость программы.

"Лучше уйдите"

Инцидент произошел 9 февраля во время эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил присутствующим в студии объявить минуту молчания в память о погибшем пилоте.

После того, как прозвучала эта инициатива, Винников неожиданно выразился о летчике в неуважительной форме. "Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске" — заявил гость. В студии началась перепалка, участники передачи попросили Винникова уйти.

"Лучше уйдите, но не хамите!" — сказал Никонов.

Владимир Соловьев, в свою очередь, напомнил, что в России есть понятие "уважение к смерти". Он также указал на то, что речь идет о гибели героя, и тоже попросил Винникова покинуть студию.

"В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счет, это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые здесь собрались", — заявил телеведущий.

Политолог Вячеслав Ковтун высказался в защиту Винникова, отметив, что гость студии всего лишь выразил свое мнение, а свободу слова никто не отменял. Другие участники эфира не согласились с тем, что таким образом можно оправдать нелицеприятные высказывания в адрес погибшего.

"У нас нет свободы кощунства в стране" — заявил Никонов. После этого Винников все же покинул студию.

Бой до последнего

Штурмовик Су-25, на котором майор Роман Филипов 3 февраля совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", сбили из ПЗРК террористы. Пилот успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес, который контролируют боевики.

После приземления Филипов до последнего вел бой с террористами. Он получил тяжелое ранение, и, когда боевики подобрались на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил майору Филипову звание Героя России. Проститься с летчиком пришли десятки тысяч жителей его родного города Воронежа.