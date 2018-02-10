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Общество

Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове гость объяснился‍

22:5910.02.2018
(обновлено: 23:00 10.02.2018)
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© ВГТРКСкриншот передачи Вечер с Владимиром Соловьевым, вышедшей на канале Россия 1Скриншот передачи Вечер с Владимиром Соловьевым, вышедшей на канале Россия 1
© ВГТРК

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Гость передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Григорий Винников, которого накануне выгнали из студии во время эфира на канале "Россия 1", пообещал извиниться перед семьей погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Винников объяснил, что сказанные им слова были "бестактной и неуместной шуткой". 

"Я обязательно принесу свои извинения семье летчика ", — пообещал он, добавив при этом, что его "что-то заклинило". 

"О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался", — заявил гость программы.

"Лучше уйдите"

Инцидент произошел 9 февраля во время эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил присутствующим в студии объявить минуту молчания в память о погибшем пилоте.

Телеведущий Владимир Соловьев, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Соловьев выгнал из студии эксперта из США за слова о летчике Филипове
После того, как прозвучала эта инициатива, Винников неожиданно выразился о летчике в неуважительной форме. "Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске" — заявил гость. В студии началась перепалка, участники передачи попросили Винникова уйти.

"Лучше уйдите, но не хамите!" — сказал Никонов.

Владимир Соловьев, в свою очередь, напомнил, что в России есть понятие "уважение к смерти". Он также указал на то, что речь идет о гибели героя, и тоже попросил Винникова покинуть студию.

"В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счет, это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые здесь собрались", — заявил телеведущий.

Политолог Вячеслав Ковтун высказался в защиту Винникова, отметив, что гость студии всего лишь выразил свое мнение, а свободу слова никто не отменял. Другие участники эфира  не согласились с тем, что таким образом можно оправдать нелицеприятные высказывания в адрес погибшего.

"У нас нет свободы кощунства в стране" — заявил Никонов. После этого Винников все же покинул студию.

Бой до последнего

Портрет погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Главком ВКС оценил вклад летчика Филипова в борьбу с терроризмом
Штурмовик Су-25, на котором майор Роман Филипов 3 февраля совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", сбили из ПЗРК террористы. Пилот успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес, который контролируют боевики.

После приземления Филипов до последнего вел бой с террористами. Он получил тяжелое ранение, и, когда боевики подобрались на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил майору Филипову звание Героя России. Проститься с летчиком пришли десятки тысяч жителей его родного города Воронежа. 

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
stan1944
А что "частное мнение" Ковтуну позволительно высказывать на территории России в оскорбительном тоне и в адрес России и в адрес Российских героев - почему эта дрянь вообще на телевидении России хамит и оскорбляет Россию перевирая факты истории. пора прекратить приглашать на любой канал Российского ТВ таких как поляк Корейба, Трухан, Ковтун, Винников, у них полное отсутствие умения вести себя без оскорблений... причем им еще и платят...
23:43
10.02.2018
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Александр Токарев
Выгнать.... Лишить въезд пожизненно, и остальных тоже, может руководство центральных СМИ опомнится....
23:10
10.02.2018
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