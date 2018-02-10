РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Титов считает, что перелеты россиян внутри страны необходимо дотировать

19:0510.02.2018
342411
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБорис Титов. Архивное фотоБорис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 10 фев — РИА Новости. Перелеты жителей России внутри страны необходимо дотировать, россиянам должно быть выгодно отдыхать на отечественных курортах, заявил бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов в субботу в Геленджике, где прошел "круглый стол" по вопросам развития туризма в Краснодарском крае.

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Титов стал жителем Новороссийска
В настоящее время в РФ установлена льготная ставка НДС в 10% на перелеты по большинству регионов РФ, кроме того, действует еще и нулевой НДС на перелеты в Крым и Калининградскую область. Сверх этого в РФ действуют четыре программы субсидирования воздушных перевозок: региональная, программа полетов на Дальний Восток (для молодежи и пенсионеров), в Крым и Калининград.

"Из Москвы до Европы долететь дешевле, чем из Москвы до Анапы. Это неправильно … необходимо дотирование и стимулирование наших граждан, чтобы им было выгодно летать по стране и отдыхать здесь", – отметил Титов.

По его словам, туризм является серьезным стимулом для развития всей экономики. "Один рубль, вложенный в туристическую отрасль, дает пять-шесть рублей дополнительных вложений во все малые, средние крупные предприятия в смежных отраслях. Это и транспорт, и строительство и рестораны с кафе", – пояснил омбудсмен.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЦИК опубликовал декларацию о доходах Титова за шесть лет
Он полагает, что если будет реализована Стратегия роста после выборов, то будут приняты конкретные меры, направленные на стимулирование развития туризма в России.

Очередные выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Титов в качестве своей предвыборной программы планирует использовать Стратегию роста, которую подготовил Столыпинский клуб. Омбудсмен утверждает, что при реализации его программы экономика России уже в течение трех лет выйдет на "достаточно высокие" темпы роста, а до 2025 года будет создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Ранее кандидат заявил, что не рассчитывает на победу в выборах, а ведет кампанию ради привлечения общественного внимания к экономической Стратегии роста.

Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Lipatnikov
Почему-то Титов не выходил с данной инициативой до участия в президентской кампании.
Очередной популизм и запудривание мозгов электорату.
Как и нынешнее решение ВВП об увеличении МРОТ до прожиточного минимума.
Всех чиновников, живущих на максимум, посадить бы на прожиточный минимум.
19:50
10.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена