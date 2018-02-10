Титов считает, что перелеты россиян внутри страны необходимо дотировать

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 10 фев — РИА Новости. Перелеты жителей России внутри страны необходимо дотировать, россиянам должно быть выгодно отдыхать на отечественных курортах, заявил бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов в субботу в Геленджике, где прошел "круглый стол" по вопросам развития туризма в Краснодарском крае.

В настоящее время в РФ установлена льготная ставка НДС в 10% на перелеты по большинству регионов РФ, кроме того, действует еще и нулевой НДС на перелеты в Крым и Калининградскую область. Сверх этого в РФ действуют четыре программы субсидирования воздушных перевозок: региональная, программа полетов на Дальний Восток (для молодежи и пенсионеров), в Крым и Калининград.

"Из Москвы до Европы долететь дешевле, чем из Москвы до Анапы. Это неправильно … необходимо дотирование и стимулирование наших граждан, чтобы им было выгодно летать по стране и отдыхать здесь", – отметил Титов.

По его словам, туризм является серьезным стимулом для развития всей экономики. "Один рубль, вложенный в туристическую отрасль, дает пять-шесть рублей дополнительных вложений во все малые, средние крупные предприятия в смежных отраслях. Это и транспорт, и строительство и рестораны с кафе", – пояснил омбудсмен.

Он полагает, что если будет реализована Стратегия роста после выборов, то будут приняты конкретные меры, направленные на стимулирование развития туризма в России.

Очередные выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Титов в качестве своей предвыборной программы планирует использовать Стратегию роста, которую подготовил Столыпинский клуб. Омбудсмен утверждает, что при реализации его программы экономика России уже в течение трех лет выйдет на "достаточно высокие" темпы роста, а до 2025 года будет создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Ранее кандидат заявил, что не рассчитывает на победу в выборах, а ведет кампанию ради привлечения общественного внимания к экономической Стратегии роста.