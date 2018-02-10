В Москве проверят работу педагога, запретившего ученикам выходить в туалет

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Служебная проверка идет в московском лицее №1975 в отношении классного руководителя, разославшего родителям учеников "памятку", запрещающую школьникам выходить в туалет на уроке без наличия медицинской справки, сообщила РИА Новости директор лицея Валентина Сетежева.

Ранее ряд СМИ сообщали, что учитель разослал родителям учеников "памятку", в которой говорилось о запрете ученикам уходить с урока раньше без письменного согласия родителей и ходить в туалет на занятиях без наличия медицинской справки о здоровье.

"Памятка" неправомочна, и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством", — сказала Сетежева РИА Новости.

Она подчеркнула, что по факту рассылки недостоверной информации идет служебное расследование.

"Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана и подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится", — отметила собеседница агентства.

Директор школы подчеркнула, что приносит извинения родителям учеников.