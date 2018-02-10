Для финалистов "Лидеров России" предусмотрены штрафы за опоздания

СОЧИ, 10 фев – РИА Новости. Для финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" предусмотрены штрафные баллы за опоздания без уважительных причин или же за использование гаджетов, когда это не разрешено, но пока ни один участников штрафов не получил, сообщил журналистам член экспертного совета конкурса, управляющий партнер компании "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко.

Финал конкурса "Лидеры России" стартовал в Сочи в среду и завершится в воскресенье. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.

"Прописаны штрафные баллы, например, если участник без уважительной причины опаздывает. Уважительная причина только одна: наставник пригласил на интервью. Если человек не соблюдает правила, например, пользуется гаджетом, когда это не предусмотрено, тоже может заработать штрафной балл", — сказал Безручко в кулуарах конкурса "Лидеры России".

При этом он уточнил, что "пока ни одного штрафного балла не было начислено, потому что все очень хорошо понимают, зачем они здесь". "Для участников ценность честной игры — не пустой звук. Для многих главное даже не грант и не возможность получить наставника, а осознание, чего он стоит в сравнении с другими сильными людьми. Эта ценность для большинства крайне высока, а жульничество портит всю радость соревнования", — добавил он.

Он уточнил, что оценка финалистов ведется по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, коммуникация и влияние, умение работать в команде, инновационность, внедрение изменений и социальная ответственность.

Цель конкурса, который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.