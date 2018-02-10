Победителей конкурса "Лидеры России" распределят по рейтингу

СОЧИ, 10 фев – РИА Новости. По итогам финальных испытаний всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" будет составлен рейтинг 100 победителей, сообщил журналистам член экспертного совета конкурса, управляющий партнер компании "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко.

Финал конкурса "Лидеры России" стартовал в Сочи в среду и завершится в воскресенье. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.

"Результаты финала и рейтинг 100 победителей будут представлены 11 февраля", — сказал Безручко в кулуарах конкурса "Лидеры России".

Он уточнил, что первые 100 победителей будут определены по сумме набранных ими баллов. Дополнительные баллы финалисты смогут получить за проведение открытого урока на тему лидерства в школах Сочи, которые они проводят в субботу — оценивать конкурсантов будут школьники.

В первый день оценочных мероприятий финалисты выполнили три задания. Первое — авторский кейс, когда каждый наставник предлагал участникам представить свое управленческое решение для той или иной управленческой ситуации. Второе задание предписывало финалистам предложить решения проблем в сферах демографии, системы образования и структуры занятости, при этом решение должно было учитывать вызовы современной цифровой экономики и событий в мире.

В третьем задании участие принимали и сами наставники: финалистам нужно было при выполнении инвестиционного кейса распределить бюджет между проектами и аргументировать решение.

Во второй день участники проходили тесты на креативность и цифровые знания. "Кроме того, им предлагалось два управленческих кейса, где необходимо было принять сложное управленческое решение. Часть заданий предполагает командные соревнования. Участники команд-победителей получают дополнительные баллы", — уточнил Безручко.

Цель конкурса, который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.