Кузнецова призвала учителей не забывать о личном общении с ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что педагоги должны больше общаться с детьми и не забывать об этом из-за множества отчетов.

"Мы воспитываем не стобалльников, мы воспитываем счастливых детей. Мы воспитываем цельную личность. Как обсчитать ее? Не так давно я вернулась из Рязани с всероссийского совещания специалистов в области надзора и контроля в сфере образования. И говорили о совершенствовании критериев", — рассказала Кузнецова в программе "Агора" на телеканале " Культура ".

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ заявила, что очень важно, чтобы педагоги больше общались с детьми, а не уделяли пристальное внимание только отчетам.

"Нам очень хочется измерить, поскорее обсчитать, положить это в цифры, но когда за ними пропадают глаза ребенка, когда это личное общение уходит, уходит самое главное, через что мы с вами служим теми навигаторами в этих многочисленных выборах", — сказала Кузнецова.