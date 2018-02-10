Кузнецова призвала учителей не забывать о личном общении с ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что педагоги должны больше общаться с детьми и не забывать об этом из-за множества отчетов.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ заявила, что очень важно, чтобы педагоги больше общались с детьми, а не уделяли пристальное внимание только отчетам.
"Нам очень хочется измерить, поскорее обсчитать, положить это в цифры, но когда за ними пропадают глаза ребенка, когда это личное общение уходит, уходит самое главное, через что мы с вами служим теми навигаторами в этих многочисленных выборах", — сказала Кузнецова.